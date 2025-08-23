Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Niente Parma per Reyna. L'americano ha firmato per il Borussia Moenchengaldbach

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Serie A
di Lorenzo Di Benedetto

Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito, il Borussia Dortmund ha annunciato la cessione di Giovanni Reyna al Borussia Moenchengladbach. Niente Parma dunque per il calciatore americano. Questo il testo "Il centrocampista Giovanni Reyna lascerà il Borussia Dortmund e si unirà ai rivali del Borussia Mönchengladbach con effetto immediato. Il ventiduenne americano ha giocato 106 partite di Bundesliga (15 gol) e 27 partite di Champions League con il Borussia Dortmund, squadra a cui è arrivato nel 2019. Ha vinto la Coppa di Germania con il Borussia Dortmund nel 2021. A Dortmund è diventato un giocatore della nazionale statunitense".

"Abbiamo una lunga storia con Gio. Ha avuto una rapidissima ascesa al BVB all'inizio della sua carriera, culminata nella vittoria della Coppa del 2021. Purtroppo, il suo sviluppo nelle ultime stagioni non è progredito come tutti speravamo. Questo è uno dei motivi per cui ora è giunto il momento per lui di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sportiva. Auguriamo a Gio tanto successo e speriamo che rimanga in salute e riacquisti la sua forza di un tempo giocando e riacquistando fiducia nel Mönchengladbach", afferma il direttore sportivo Sebastian Kehl.

Gio Reyna sottolinea: "Ricordo i bei momenti trascorsi al BVB e ora ho deciso di iniziare un nuovo capitolo. Auguro al BVB tutto il meglio."

