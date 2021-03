Dalot: "Prima di venire al Milan ho parlato con Bruno Fernandes, mi ha spinto ad accettare"

"Ho lasciato qualcosa di buono lì. Sto parlando delle relazioni che ho con le persone. Ero abituato ad andare nell'altra metà del campo prima della partita. Era strano solo vedere lo stadio da quella prospettiva perché guardavo sempre dallo Stretford End verso l'alto. Ma devo dire che è stata una bella sensazione essere tornati". Parole di Diogo Dalot, esterno portoghese del Milan, che nell'intervista a The Athletic si sofferma anche sul Manchester e la gara giocata a Old Trafford: "Bruno Fernandes? Prima del mio arrivo al Milan abbiamo parlato molto del calcio italiano. Bruno amava essere qui. Ha parlato molto bene di come giocano ed è stata una grande spinta per me quando gli ho detto che potevo venire al Milan: mi ha detto che è un club fantastico storicamente parlando".

Sulla sua posizione: "Soprattutto nel mio ultimo anno al Porto, ho iniziato a giocare a sinistra perché avevamo un paio di terzini destri e nessun terzino sinistro idoneo. Mi sono sentito a mio agio. Non dico che sono fantastico con il mio piede mancino, ma sto bene perché mio padre mi ha sempre detto di giocare con il mio piede sinistro. Tatticamente è diverso, la percezione che hai del campo è completamente diversa. Ma adoro farlo, perché voglio essere in campo a giocare".