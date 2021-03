Damsgaard incanta la Danimarca: "Non a caso le big lo seguono". Lui e Skov Olsen i migliori

Mikkel Damsgaard è stato protagonista nel successo per 8-0 della Danimarca sulla Moldavia. A 20 anni il centrocampista della Sampdoria ha realizzato una doppietta alla sua seconda partita con la nazionale maggiore, servendo anche due assist. Lui e il bolognese Skov Olsen, autore proprio dei due assist per il doriano, sono stati considerati i migliori in campo, meritandosi un 5 su 6 come voto in pagella: "Non ci stupiamo che i grandi club siano in agguato" è il giudizio dato da Ekstrabladet sul centrocampista blucerchiato. "L'ala destra mancina di piede era ovunque. Prestazione che lo fa avanzare per un posto in prima squadra". è il giudizio sull'esterno offensivo rossoblù.