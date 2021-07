Danilo è sicuro: "Cristiano Ronaldo sarà con me alla Juventus anche il prossimo anno"

Il difensore della Juventus Danilo, in attesa della finale di Copa America del suo Brasile contro l'Argentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Ritroverò CR7 al mio ritorno? "Sicuramente. Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione".