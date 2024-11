Danilo nella lista della spesa del Marsiglia: De Zerbi lo vuole, buoni rapporti con la Juventus

vedi letture

Risale a poco più di una settimana fa la smentita pubblica di Danilo, difensore brasiliano della Juventus, circa il possibile trasferimento al Vasco da Gama. "Con tutto il rispetto per il Vasco, che è un'istituzione incredibile con fan appassionati, ma io non so nulla. Non mi è mai stato detto nulla", la replica dell'ex Manchester City, in modo tale da spegnere ogni allarmismo in casa bianconera.

Questione di gerarchie

Anche se di fatto la posizione di Danilo alla Juve potrebbe essere messa in dubbio. Il 33enne ha giocato solo 453 minuti ed è un dato che fa riflettere considerando gli indisponibili Cabal e Bremer che hanno messo alle corde Thiago Motta. L'allarme difesa c'è e si vede, come per altro in ultima battuta in Champions League contro l'Aston Villa, ma Gatti e Kalulu partono sempre prima in linea gerarchica - a dimostrazione di quanto sia cambiato dopo l'addio di Allegri, per il quale era un inamovibile - e il contratto in scadenza a fine anno potrebbe far riflettere il brasiliano sulla possibilità di levare le tende da Torino.

Sirene dalla Francia

Ed è qui che potrebbe spuntare fuori il Marsiglia. Secondo quanto rivelato da L'Équipe, il tecnico Roberto De Zerbi ha chiaramente definito le priorità per il mercato invernale del club: rafforzare la difesa. L'allenatore italiano avrebbe appuntato in cima alla lista dei desideri un terzino destro, un difensore centrale destro e un difensore centrale sinistro. E proprio per questo motivo è emerso il nome di Danilo come uno dei principali obiettivi. Visti i buoni rapporti - si legge sul quotidiano francese - tra OM e Juventus, la trattativa per il 33enne potrebbe spianare la strada per la buona riuscita dell'affare.