De Ketelaere al Milan, contratto da 2 milioni annui. Vestirà la numero 90 anche in rossonero

vedi letture

Ulteriori dettagli sull'affare De Ketelaere al Milan arrivano dai ben informati colleghi di MilanNews.it: il belga sottoscriverà un contratto da 2 milioni più bonus all’anno fino al 30 giugno 2027, ma non è da escludere che si tratti di un accordo a salire di anno in anno. Dettagli che non cambiano la sostanza: i belga, anche al Milan, dovrebbe indossare la maglia numero 90, suo numero di maglia anche al Bruges.