De Ketelaere al Milan, stesura dei contratti in corso: domani l'arrivo del giocatore in Italia

C'è accordo totale per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan: al Bruges andranno 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della rivendita. Manca solo la scrittura dei contratti, che i club stanno redigendo in queste ore. Il programma prevede l'arrivo del fantasista classe 2001 domani in Italia, mentre le visite mediche dovrebbero avvenire tra domenica e lunedì.