De Ketelaere al Milan in tarda serata. Al Bruges 32 milioni + 3: record per Maldini-Massara

E' atteso in tardissima serata l'atterraggio di Charles de Ketelaere in Italia, più tardi rispetto ai piani iniziali. Il trequartista classe 2001 atterrerà a Milano e domattina farà le visite mediche con il Milan. Al Club Bruges andranno 32 milioni di euro e 3 di bonus e sarà lui il colpo più costoso della storia della gestione Maldini-Massara in rossonero.