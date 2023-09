De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, le cifre dell'affare e la durata del futuro contratto

Qualche dettaglio e retroscena da Sky Sport sull’affare che ha portato Charles de Ketelaere a lasciare il Milan per indossare la maglia dell’Atalanta. Acquisto a base prestito per la Dea, che ha prelevato il centrocampista offensivo di nazionalità belga in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Al Diavolo vanno 3 milioni di euro come onere del trasferimento provvisorio, ai quali vanno aggiunti i 23 dell’eventuale riscatto e altri 4 di potenziali bonus, oltre al 10% su una futura rivendita. Con il calciatore è stata trovata già l’intesa per un contratto di durata quadriennale, in scadenza il 30 giugno 2026, nel momento in cui dovesse essere completata l’acquisizione a titolo definitivo da parte dell’Atalanta.