De Ketelaere vuole solo il Milan, ma ballano 5-6 mln: mamma già in città per cercargli casa

Charles De Ketelaere vuole soltanto il Milan e ha da tempo accettato la destinazione rossonera, tant'è che sua mamma - scrive il Corriere della Sera - è già stata in città per cercare casa. C'è però ancora distanza con il Bruges, una forbice di 5-6 milioni di euro, con Maldini e Massara che sono al lavoro per assottigliarla. E' di 30 milioni più bonus l'offerta del Milan, mentre i belgi chiedono i 37 milioni che aveva offerto il Leeds.