De Laurentiis: "Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare"

Joe Barone non ha vinto la sua partita più importante. Il direttore generale della Fiorentina è morto poco fa al San Raffaele di Milano, ospedale nel quale era ricoverato da domenica pomeriggio, quando era stato trasportato con un'ambulanza attrezzata dopo il malore che lo aveva colto dal ritiro della Fiorentina per la gara contro l'Atalanta, poi rinviata.

L'annuncio è arrivato poco fa e a darne notizia è stato lo stesso club viola con un comunicato: "Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".

Già moltissimi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo del calcio. Fra questi, anche quello del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare".