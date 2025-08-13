Ufficiale Carrarese, dalla Lazio arriva Ruggeri. Ha firmato un contratto triennale con i toscani

Ne avevamo parlato ieri, e adesso arriva l'ufficialità, perché la Carrarese fa sapere di aver raggiunto l'accordo con la Lazio per l'arrivo all'ombra delle apuane di Fabio Andrea Ruggeri, che si lega alla società toscana con un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito la nota del club azzurro:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Andrea Ruggeri, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2028.

Il difensore, classe 2004, può vantare di ottime capacità nella fase d’impostazione dell’azione e di una grande intelligenza tattica che gli permette di essere abile nella lettura delle azioni offensive avversarie.

Il giovane, romano di nascita, cresciuto nelle giovanili della Lazio, rappresenta l’idenkit del difensore moderno e di prospettiva.

Nella passata stagione, ha collezionato 21 presenze in Serie B con la maglia della Salernitana.

Benvenuto a Carrara, Fabio!".

Capiremo domani se il giocatore scenderà in campo già nell'amichevole contro il Camaiore, per mettere minuti nelle gambe utili poi per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa, che lunedì 18 agosto vedrà la formazione di mister Antonio Calabro impegnata al 'Bluenergy Stadium' contro i padroni di casa dell'Udinese.