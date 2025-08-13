Ufficiale Lazio Women, rinforzo a centrocampo: in prestito dal Lexington Sporting Club arriva Vernis

Ancora un volto nuovo per la Lazio Women, che per la prossima stagione di Serie A punta su un'altra calciatrice proveniente dall'estero: il club biancoceleste, infatti, ha raggiunto l'accordo con il Lexington Sporting Club per il prestito della centrocampista statunitense Nicole Vernis.

Questo il comunicato:

"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nicole Vernis dal Lexington Sporting Club.

Centrocampista statunitense abile sia in fase di impostazione che d'inserimento, ha vestito le maglie dell'University of Florida e dell'University of Georgia, collezionando complessivamente ottantuno presenze arricchite da dodici reti e tredici assist, prima di trasferirsi lo scorso mese di gennaio al Lexington Sporting Club con cui ha ottenuto dodici partite e due marcature.

Benvenuta Nicole!".

La calciatrice avrà quindi il tempo di ambientarsi con la sua nuova squadra in vista della Women's Cup, il nuovo torneo creato dalla FIGC a cui partecipano solo le formazione della Serie A Femminile e di cui riportiamo qui la prima giornata:

SERIE A WOMEN'S CUP - PRIMA GIORNATA

Girone A

Parma-Juventus (venerdì 22, ore 20.30)

Lazio-Napoli Women (sabato 23, ore 20.30)

Girone B

Genoa-Inter (venerdì 22, ore 18.30)

Fiorentina-Como Women (sabato 23, ore 18.30)