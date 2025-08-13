Ufficiale Il Venezia sbaraglia definitivamente la concorrenza. Venturi ha firmato un triennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Venezia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Michael Venturi dal Cosenza Calcio.

Nato a Rimini, il calciatore classe 1999 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Forlì, ha esordito in Serie D con la Sammaurese, per poi disputare complessivamente 38 partite in Serie C con le maglie di Fermana e Carpi. Nella stagione 2021/22 è approdato al Cosenza in Serie B, dove ha collezionato 96 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 2 assist.

Benvenuto, Michael".

Sempre ai canali ufficiali del club arancioneroverde, queste le prime parole del giocatore da neo acquisto dei lagunari: "Sono felice di essere arrivato in un club così prestigioso, è bastato veramente poco per convincermi del progetto. Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati e non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi durante la stagione, faremo di tutto per portare la società dove merita".

Per completezza di informazione, questa la nota diffusa invece dal Cosenza: "Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi al Venezia. Il difensore, classe 1999, si trasferisce in Laguna a titolo definitivo dopo aver collezionato complessivamente con la maglia del Cosenza 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni.

A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!".