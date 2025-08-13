Ufficiale Sampdoria, ecco Narro per l'attacco. Lo spagnolo ha firmato un triennale

Era sbarcato ieri sera in Italia, e oggi è stato ufficializzato dalla Sampdoria: Victor Narro è un nuovo calciatore blucerchiato. Lo spagnolo ha firmato un contratto triennale con il club ligure, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito la nota:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Gimnàstic de Tarragona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Narro (nato a Palma, Spagna, il 27 maggio 1999). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".

Ricordiamo che il giocatore nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Gimnàstic de Tarragona, club che milita nella terza serie iberica con cui ha messo a segno sei reti in 41 presenze. Prima di allora aveva invece militato nel Deportivo Lugo, con cui aveva messo a segno due reti in 32 presenze sempre in terza serie. Nel suo passato ci sono inoltre le esperienze con il Deportivo La Coruna (15 gare senza gol) e con il Real Valladolid (5 partite, zero gol). In totale nella terza serie spagnola l’esterno offensivo vanta 15 gol in 123 presenze.