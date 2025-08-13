John Elkann verso la nuova stagione: "L'obiettivo della Juventus è vincere"

John Elkann, ad di Exor, ha parlato durante l'intervallo della sfida in famiglia della Juventus contro la Next Gen, consueto appuntamento dell'estate bianconera che sta andando in scena all'Allianz Stadium davanti a 30 mila tifosi sugli spalti. Queste le parole del numero uno del club bianconero ai microfoni di DAZN: "Questo è un momento fantastico per tutti, un momento per ritrovarsi in famiglia e per vedere i nostri campioni che giocano contro il nostro futuro. Questo è ciò che rappresenta la giornata di oggi, un momento unico in cui la squadra, i giovani, le ragazze e tutte le famiglie juventine si ritrovano".

Un messaggio per i tifosi bianconeri in vista della stagione che sta per cominciare ufficialmente?

"C'è tantissima passione, tantissimo amore, tantissima fede juventina e questo sia noi che la squadra lo sentiamo. La Juventus è gioventù, essere qua col futuro è ciò che ci ha reso forti. Partire dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni, vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario e di cui siamo orgogliosi".

In vista della nuova stagione, il tecnico Igor Tudor nei giorni scorsi ha detto che lui non parte mai per il quarto posto… Qual è l'obiettivo della Juventus?

"L'obiettivo della Juventus è quello di vincere".