Ufficiale

Monza, Berretta rinnova fino al 2028. E passa in prestito in C alla Giana Erminio

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 19:26Serie B
di Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Monza fa sapere "che Alessandro Berretta si trasferisce alla Giana Erminio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.
Il centrocampista ha contestualmente rinnovato il suo contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028".

Ha fatto poi eco anche il comunicato della formazione di Gorgonzola, che adesso andiamo a riprendere: "A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Berretta, in prestito secco dal Monza fino al 30 giugno 2026.

Promettente centrocampista classe 2006, Alessandro ha appena firmato un rinnovo triennale con il club biancorosso, nel settore giovanile del quale è cresciuto dal punto di vista calcistico. Ha giocato da sotto età in Under 17 e nella stagione 2022/23 si è diviso tra U17 e Primavera 2, contribuendo alla promozione della squadra. Nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 con la Primavera 1 ha collezionato 66 presenze, 8 gol e 12 assist fra campionato e Coppa".

E quella con la formazione biancazzurra - inserita, come noto, nel Girone A del campionato di Serie C 2025/2026 - sarà per il calciatore la prima esperienza nel calcio professionistico, considerando che sinora ha militato solo nelle formazioni giovanili.

