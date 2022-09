De Ligt: "Alla Juve tre anni fantastici. Presero Higuain e CR7, all'inizio volevano la Champions"

Tramite l'emittente NOS arrivano ulteriori dichiarazioni di Matthijs de Ligt. Il difensore del Bayern Monaco è tornato a parlare anche della sua avventura alla Juventus: "Quando sono arrivato alla Juve c'era l'ambizione di vincere la Champions League. E' anche per questo che aveva preso Higuain e Cristiano Ronaldo. Ma dopo un po' c'era come la sensazione che la squadra dovesse rinnovarsi. Prima di lasciare l'Ajax per la Juventus era già stato in contatto col Bayern Monaco, così come con altri club, ma loro presero Lucas Hernandez. Ritenevo il Bayern Monaco un grandissimo club ma alla fine andai alla Juventus e lì ho vissuto tre anni fantastici".