De Paul pronto al grande salto? Il CT Scaloni: "È arrivato il momento, spero l'Udinese capisca"

Rodrigo de Paul è pronto per il grande salto? Ne è assolutamente convinto Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina che ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Credo che sia pronto, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui è perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché si adatta molto bene in differenti posizioni, un giocatore moderno. Ha le qualità per giocare in Nazionale e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità".