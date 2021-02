De Rossi: "Conte un vincente. Difficilissimo essere un suo giocatore, ma è appagante"

Viaggio tra passato, presente e futuro per Daniele De Rossi che - intervenuto durante la diretta Twitch su "BoboTv" - ha parlato anche di alcuni tecnici della nostra Serie A: "Gattuso? Non avrei pensato che Rino avrebbe deciso di fare questo lavoro, ma adesso ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia. Cosa ammiro di Conte allenatore? La mia esperienza con lui è finita in lacrime dopo l’eliminazione contro la Germania nonostante non fosse una squadra tra le più forti. Ed è stato tutto merito del tecnico. Lo stimo non solo per quello che fa tatticamente ed è un vincente. Ha un carattere particolare, ma è soprattutto un uomo leale. E’ difficilissimo essere un suo giocatore, ma è appagante".