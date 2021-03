De Rossi entra nello staff di Mancini, la Roma: "In bocca al lupo Daniele"

Dopo il doloroso addio di due anni fa, che porto Daniele De Rossi a varcare l'oceano e continuare la sua carriera da calciatore con il Boca Juniors, le strade di "Capitan Futuro" e della Roma continuano a non incrociarsi. L'ex centrocampista, cercato da più di una squadra di Serie A in questo suo anno di apprendistato, inizierà la carriera di tecnico come membro dello staff di Roberto Mancini. Puntuale è arrivato l'in bocca al lupo della sua ex squadra su Twitter: