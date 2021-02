De Rossi pronto per la nuova sfida: "Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco di non parlarne"

vedi letture

Daniele De Rossi è pronto per fare l'allenatore. Lo afferma lo stesso ex centrocampista della Roma, ospite al corso per team manager della Luiss: "Mi sento pronto per questa nuova sfida, ieri ho visto gli allenamenti del Bologna a Casteldebole e ho risentito quel brivido che mancava. Ho grande voglia - le parole riportate da gazzetta.it - adesso non mi chiedo se inizierò con una squadra piccola o grande, anche se penso che una squadra molto grande non mi cercherà ora perché per tutti c’è un percorso. Seguire la strada di Pirlo? Difficile trovare un allenatore che parta subito con una realtà così forte, diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche se adesso nessuno può mettermi su una panchina".

Ad ogni modo, la Roma continua ad essere al centro dei suoi pensieri: "Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo Roma, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne parlo il meno possibile”