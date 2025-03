De Vrij non ha dubbi sul futuro: "L'Inter ha l'opzione di rinnovo e io sarei felicissimo di restare"

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Voetbal International prima della sfida contro il Feyenoord. Questo il suo pensiero, anche sul futuro in nerazzurro: "Crescendo impari ad apprezzare maggiormente ciò che hai e la voglia di cambiare inizia ad attenuarsi. All'Inter ho vissuto tante esperienze anche fuori dal campo, dal Covid alla causa contro i miei ex agenti della Seg. Spesso le persone me lo chiedono, se voglio un'altra avventura magari in un altro paese. Ma io gioco per l'Inter. Negli ultimi 4 anni abbiamo vinto 7 titoli, ogni due settimane gioco all'interno di un San Siro gremito e ogni volta mi emoziono. Anche i miei compagni di Nazionale, da Van Dijk a Timber, me lo dicono ogni volta: 'Wow, che stadio San Siro...'".

Cosa vorrebbe fare in futuro?

"Mi sento molto apprezzato all'Inter, dovrei davvero rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? A volte bisogna apprezzare quello che si ha. Il club ha la possibilità di prolungare il mio contratto per un altro anno. Se così fosse io sarei felice di restare. L'Inter è come una famiglia e io adoro la passione che hanno i tifosi. Finché avrò un ruolo importante mi piacerebbe restare all'Inter, anche perché a 33 anni non sei poi così vecchio per la Serie A".

Il Feyenoord ed il suo vecchio stadio?

"Ero sul divano a casa, guardando la televisione, quando il Feyenoord ha sconfitto il Milan. E così all'improvviso mi sono trovato davanti al 50% di possibilità di affrontarli. Da quando me ne sono andato 10 anni fa ho sempre sognato di giocare almeno una volta contro il Feyenoord, quindi quando è uscito al sorteggio sono stato felice. Non vedo l'ora di scendere in campo al De Kuip".