De Zerbi e il futuro: "Non ho l'ansia di dover andare via. Voglio fare ciò che mi piace"

"Non è chiuso un ciclo con me, non so se prenderemo un'altra strada ma in organico abbiamo tanti giocatori di qualità, che vogliono giocare in Europa". Così Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Mi piacerebbe divertirmi come sto facendo, non ho l'ansia di dover andar via a tutti i costi. Il mio pensiero è quello di fare ciò che mi piace, sono anche ambizioso".