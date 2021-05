De Zerbi: "So cosa perdo a lasciare il Sassuolo ma non amo le zone di comfort"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio per 2-0. Ultima conferenza da tecnico neroverde per l'allenatore bresciano che andrà allo Shakhtar. Ecco le sue parole: "Settimo-ottavo, questo è un problema che si fanno più gli altri. A Sassuolo siamo stati abituati a mettere i rapporti umani al primo posto, poi non ti può cambiare il settimo, l'ottavo, il primo o l'ultimo posto. Rimane una stagione strepitosa. Credo che ci saremmo meritati l'Europa, non che la Roma non l'abbia meritato perché se vanno loro sono stati più bravi, ma per quella che è stata questa annata, non so se questa squadra poteva fare più di 62 punti. L'anno scorso abbiamo chiuso a 51, abbiamo fatto 11 punti in più. Abbiamo avuto tanti problemi nel reparto offensivo. Non abbiamo quasi mai avuto il vero Caputo, il vero Defrel, il vero Boga, e perdere la qualificazione per non aver fatto 3 gol in più dà fastidio. Oggi si chiude il mio ciclo, l'ho detto ma mi va di confermarlo: ringrazio tutti, tutta la squadra, tutta la società, tutti i dirigenti. Mi piace citare il dottor Squinzi stasera. Mi sarebbe piaciuto regalargli l'Europa, anche se le parole che ci eravamo detti prima di firmare tre anni fa, penso di aver mantenuto la parola. Quelli bravi dicono che la vita va avanti e andrà avanti da un'altra parte per me e con un altro allenatore per il Sassuolo".

Con l'entusiasmo del pubblico poteva arrivare la goleada?

"Mi dispiace molto per i tifosi che quest'anno e anche l'anno scorso non si siano potuti godere questa squadra che è andata oltre quello che è il risultato, oltre i gol fatti e gol subiti, il palo dentro e fuori. Questa squadra ha fatto calcio vero per 3 anni contro tutti, in tutti gli stadi. Abbiamo preso qualche gol in più probabilmente ma ha fatto grande calcio. Parlavo coi giocatori stamattina e gli dicevo che questo ciclo lo apprezzeranno di più fra 3-4 anni. Io so quello che perdo. So che sarà difficile ricreare una squadra che giochi questo tipo di calcio ma credo che qui abbiamo toccato il massimo ma a me la zona di confort, per natura, non mi piace e mi piace sempre cercare di pormi un obiettivo superiore".

Un allenatore come lei lontano dall'Italia: quanto perde il calcio italiano?

"Io non so se perde il calcio italiano, se dovessi andare all'estero, so che perdo io, tanto, a lasciare questa società. Proprio perché non è solo un lavoro ma una passione, io al calcio ho sempre dato il senso della mia vita, quindi va oltre il lavoro, oltre l'orario di lavoro, lo faccio come se non ci fosse nient'altro a parte la mia famiglia, di più importante. E quindi cerco le condizioni per poter fare quello che amo al meglio. Quando saprete con certezza dove andrò saprete che avrò le condizioni per fare, non come dico io ma tutte le condizioni per poter esprimere la mia capacità, che poi sia tanta o poca non lo so, ma sicuramente non cerco panchine chissa quali prestigiose, chissà quali campionati e chissà quali contratti ricchi perché si stanno dicendo un sacco di stronzate sull'aspetto economico, ma cerco le condizioni ideali per allenare".