Del Piero: "Zidane ha rifatto grande il Real Madrid. Non tutti pensavano che ci sarebbe riuscito"

vedi letture

Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha commentato il passaggio del turno del Real Madrid in Champions League, con i Blancos che in semifinale affronteranno il Chelsea: "La storia parla per il Real Madrid, il rapporto che hanno con la Champions è chiaro. Hanno trovato concretezza, stabilità e forza interiore e il merito è di Zidane. Dopo il divorzio sono tornati insieme e non tutti pensavano che potesse diventare così presto così forte. Il Chelsea è arrivato con talento in semifinale ma non sappiamo cosa potrà fare: quindi i Blancos sono favoriti".