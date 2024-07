Demme ha già trovato squadra dopo il Napoli: tornerà all'Hertha Berlino. I dettagli

Diego Demme ha lasciato ufficialmente il Napoli a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto e già oggi sembra aver trovato un nuovo club pronto a scommettere su di lui. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, è tutto fatto con l'Hertha Berlino. Il centrocampista ha firmato un contratto di due anni, dunque fino al 2026, e sarà annunciato questa settimana. Sarà un giocatore chiave per il tecnico Cristian Fiel, che guiderà la squadra in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca.

Di seguito il post con cui Demme ha salutato il Napoli: