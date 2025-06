Derby di Milano al sapore di Croazia per Sucic: "Da Modric posso solo imparare"

Protagonista con la maglia della Croazia, Petar Sucic è tra i giocatori dell’Inter subito aggregati al gruppo di Cristian Chivu per il Mondiale per club. Intervistato dopo il 5-1 alla Repubblica Ceca, il centrocampista ex Dinamo Zagabria ha parlato di un campione croato che potrebbe presto sfidare in Serie A, Luka Modric: "È una gioia immensa giocare con lui. Lui ti guarda, tu lo guardi: si muove in modo brillante, detta il gioco in modo impeccabile. Il mio compito è semplicemente imparare da lui”.

Sucic, nel corso dell'intervista, si è soffermato anche sulla partita con la nazionale, come riportato da FcInterNews: "È un ottimo risultato perché non era facile da ottenere. Abbiamo giocato molto bene davanti ai nostri tifosi. 12 gol nelle prime partite? Non ce l'aspettavamo, ma abbiamo lavorato davvero bene per dieci giorni, preparandoci per la partita contro la Repubblica Ceca, senza sottovalutare Gibilterra".

Sucic, nelle dinamiche della nuova Inter, dovrebbe rappresentare un’alternativa a Barella e Mkhitaryan, considerato che Frattesi potrebbe partire. Molto dipenderà ovviamente dal sistema di gioco che sceglierà Chivu, anche se la sensazione è che non siano in cantiere rivoluzioni copernicane rispetto al 3-5-2, modulo di riferimento nerazzurro ormai da tempo, vissuto sia con Conte sia con Inzaghi.