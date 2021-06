Deschamps su Conte: "I risultati parlano per lui, il resto non ha importanza"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato a Sportweek in un'intervista esclusiva, di Antonio Conte. Queste le sue parole sull'ex allenatore dell'Inter: "L'ho conosciuto alla Juve, ma il nostro mestiere è molto diverso. Voglio essere concreto: nessuno può togliere ad Antonio quello che sta facendo in Italia e all'estero. E' un allenatore vincente. Quando un club lo prendo, lo vuole per vincere titoli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e parlano per lui. Il resto non ha importanza".