Di Carmine-Crotone, il saluto di Juric: "Mi mancherà, ha dimostrato che può giocare in A"

Da ieri, Samuel Di Carmine è ufficialmente un nuovo calciatore del Crotone. Con l'arrivo di Kevin Lasagna il club scaligero ha dato il via libera all'uscita del centravanti classe '88 che aveva diverse offerte in Serie B ma non s'è lasciato sfuggire l'occasione di dimostrare il suo valore nel massimo campionato, al centro dell'attacco dell'ultima in classifica.

Bello e significativo il messaggio che quest'oggi Ivan Juric, in conferenza stampa, gli ha voluto lanciare: "Samuel mi è entrato particolarmente nel cuore. Ha dimostrato di poter giocare in Serie A e ci ha dato tanto. Mi mancherà, perché mi piaceva come uomo". Per Di Carmine nel girone d'andata 546 minuti tra campionato e Coppa Italia.