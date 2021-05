Di nuovo affari in vista tra Juve e Atletico? Bentancur possibile pedina di scambio per 3 obiettivi

Non c'è solo l'affare-Morata in ballo tra Juventus e Atletico Madrid. Come riporta Mundo Deportivo, il club bianconero starebbe pensando a tre giocatori della squadra di Diego Simeone per rinforzare la rosa e potrebbe offrire in cambio un elemento molto gradito al Cholo: Rodrigo Bentancur, infatti, potrebbe entrare in un'operazione che coinvolgerebbe tre obiettivi della Vecchia Signora. Si tratta di José Gimenez, Thomas Lemar e Renan Lodi, tre pezzi importanti che i colchoneros non hanno intenzione di cedere ma che potrebbero non essere intoccabili in caso di un'offerta irrinunciabile.