Di Vicino: "Napoli, ricuci con Lukaku: nel finale di stagione può dare una grossa mano"

Giorgio Di Vicino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per presentare il big match di domani tra gli azzurri e il Milan. Queste le sue principali dichiarazioni: "Credo che sia una partita difficile. Ci sono stati nazionali sia da una parte che dall’altra. È una partita da 'dentro o fuori' per sperare ancora alla vetta, diciamo. Ovviamente il Napoli, dal suo lato, ha questa partita al Maradona che non è da poco e deve sfruttarla al massimo".

Su come potrebbe andare l'incontro: "Il Napoli ha sempre cercato di gestire la partita e comandare la gara sin dall’inizio. Sono partite difficili, con un avversario molto veloce e di qualità. Bisogna stare attenti alle ripartenze e alle coperture preventive. Hojlund sta facendo un grandissimo campionato, è un grande calciatore e lo sta dimostrando partita dopo partita. Credo che anche lunedì darà il suo contributo".

Sul caso Lukaku: "Mi auguro si possa ricucire il rapporto, perché Lukaku può essere un valore aggiunto per il rush finale del campionato. Ovviamente deve stare bene fisicamente e mentalmente, altrimenti non può dare il massimo. La società sa cosa è successo e farà scelte mirate: se vale la pena tenerlo in rosa oppure lasciarlo fuori temporaneamente. Per me andrebbe fatto perché può dare una grossa mano nel finale”.