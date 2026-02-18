Un napoletano al Napoli, Vergara come Di Vicino: "Posso dargli un solo consiglio"

Uno sguardo equilibrato sul momento del Napoli e sulle prospettive da qui a fine stagione. Giorgio Di Vicino, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha analizzato singoli e scenari con la lucidità di chi conosce bene l’ambiente azzurro.

Partendo da Alisson, Di Vicino invita alla calma: “È un ragazzo giovane, al primo vero impatto con il campionato italiano. Va scoperto passo dopo passo, ma le qualità ci sono e le ha fatte intravedere anche domenica. Può dare una mano importante”. Sul tema dei giocatori decisivi a gara in corso, l’ex attaccante è netto: “Non credo alle etichette. Incidere dipende sempre dalla partita: se sei in vantaggio trovi più spazi, se rincorri è tutto più complicato. Conta il contesto”.

Capitolo Antonio Vergara, napoletano che come lo stesso Di Vicino ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, in una piazza esigente: “Qui la pressione è doppia, soprattutto per chi è di casa. La sua forza è l’atteggiamento, sempre uguale ovunque giochi. Ha qualità, ma con gente come Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Scott McTominay, Frank Anguissa ed Eljif Elmas lo spazio è ridotto. Ora viene il difficile: non mollare e farsi trovare pronto”.

In vista della trasferta con l’Atalanta, Di Vicino prevede “una partita infuocata, con un pubblico caldo. Il Napoli ha assenze ma, senza il doppio impegno, può prepararla meglio. Serviranno concentrazione e attenzione: restare sul pezzo sarà decisivo”.