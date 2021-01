Dica 33... dalla Supercoppa del 2002 a quella di ieri: tutti i successi di CR7 in carriera

Quello di ieri sera è stato il 33esimo trofeo conquistato da Cristiano Ronaldo nella sua straordinaria carriera. Una cavalcata straordinaria iniziata quasi 20 anni fa, nel 2002, quando CR7 vestiva la maglia dello Sporting Lisbona. In quell'anno la sua squadra alzò al cielo la Supercoppa di Portogallo. Per il secondo successo servì attendere 2 stagioni, anno 2004, quando il portoghese festeggiò il primo trionfo in terra inglese con la FA Cup col Manchester United. Nel 2005 niente successi, da lì in poi un trionfo dietro l'altro fino ad arrivare al 33esimo trofeo vinto ieri sera contro il Napoli al Mapei Stadium. In Inghilterra col Manchester United Ronaldo vinse, oltre alla FA Cup, anche 3 Premier League, 2 Coppe di Lega (l'odierna Carabao Cup) e 2 Community Shield, oltre alla sua prima Champions League e al suo primo Mondiale per Club. Quindi il passaggio al Real Madrid: 2 Liga, 2 Copa del Rey, 2 Supercoppa di Spagna e soprattutto 4 Champions League, 3 Mondiali per Club e 3 Supercoppe Europee. Col passaggio alla Juventus il filotto di successi non si è interrotto e in bianocnero sono arrivati 2 Scudetti e 2 Supercoppa Italia, almeno per il momento. La Nazionale quindi. Perché CR7 è riuscito a portare al successo anche il suo Portogallo, all'Europeo del 2016 e nella Nations League del 2019.

I successi di Cristiano Ronaldo

Sporting Lisbona

1 Supercoppa di Portogallo (2002)

Manchester United

1 FA Cup (2004)

3 Premier League (2007, 2008, 2009)

2 Coppa di Lega (2006 e 2009)

2 Community Shield (2007 e 2008)

1 Champions League (2008)

1 Mondiale per Club (2008)

Real Madrid

2 Liga (2012 e 2017)

2 Copa del Rey (2011 e 2014)

2 Supercoppa di Spagna (2013 e 2018)

4 Champions League (2014, 2016, 2017 e 2018)

3 Mondiale per Club (2014, 2016 e 2017)

3 Supercoppa Europea (2015, 2017 e 2018)

Juventus

2 Serie A (2019 e 2020)

2 Supercoppa italiana (2019 e 2020)

Portogallo

1 Europeo (2016)

1 Nations League (2019)