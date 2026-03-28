Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Dimarco: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno! Poco rispettose invece le riprese tv"

Dimarco: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno! Poco rispettose invece le riprese tv"TUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:55Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Coverciano (FI)

13.05 - Ci sarà Federico Dimarco quest'oggi a Coverciano per la conferenza stampa a tre giorni dalla sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, l'ultimo ostacolo che gli azzurri devono superare per staccare il pass per la Coppa del Mondo 2026. Il terzino della Nazionale direttamente dall'aula magna di Coverciano risponderà alle domande dei giornalisti presenti.

13.37 - Ha inizio la conferenza stampa: "Sono qui visto che dopo la gara contro l'Irlanda del Nord sono stato protagonista di un episodio. Rispetto ogni club e qualsiasi nazionale, la mia esultanza è stata una reazione istintiva. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto. Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini".

Con che spirito andate in Bosnia?
"Ci aspettiamo un ambiente caldo e una squadra che ha la nostra stessa voglia di qualificarsi al Mondiale".

Leggerezza o consapevolezza?
"Ci vuole un po' tutto, manchiamo da tanto ai Mondiali. Vogliamo assolutamente ottenere la qualificazione perché ce lo meritiamo, questo è un gruppo che si diverte. Che sta bene insieme. Dobbiamo prendercelo. Dobbiamo essere forti mentalmente, conosciamo l'ambiente ma se resteremo nella partita per tutti i 95 minuti credo alla fine porteremo a casa il risultato".

Più testa o più gambe?
"Alla fine la testa comanda le gambe, sappiamo che ci attende una sfida contro una squadra forte. Affrontiamo una squadra con diversi giocatori del nostro campionato, bisognerà essere bravi sotto tutti i punti di vista. Loro attaccheranno forte e noi dovremo rispondere".

Sfiderai Dedic nel tuo ruolo, che duello sarà?
"L'ho affrontato anche in Champions quando giocava al Salisburgo, alla fine i giocatori forti si difendono di squadra".

I primi tempi sono sempre più complicati dei secondi, come mai? Che differenza c'è tra Bosnia e Irlanda del Nord?
"Non lo so, sono due nazionali forti che ti possono mettere in difficoltà in maniera totalmente diversa. La Bosnia ha giocatori più esperti e talenti che stanno facendo bene, poi questo lo prepareremo col mister per provare a limitarli maggiormente. Sulla differenza tra primo e secondo tempo non so darti una spiegazione, ogni partita è una gara a sé".

Come stai? Come sta Pio?
"Sto facendo una bella stagione, ma come ho detto sempre i risultati personali mi interessano poco. Importanti sono i risultati, altrimenti sono numeri fini a sé stessi. Pio se è in questo gruppo è perché lo merita, poi è il mister a dover decidere se giocherà o meno".

Puoi raccontarci qualcosa in più sul tuo rapporto con Dzeko?
"E' una grandissima persona, per farlo contento devi fargli gli assist. L'ho incontrato anche questa estate in vacanza, è una persona che conosco bene".

TMW - Che consigli stai dando a Pio Esposito in questo momento in cui è sotto le luci della ribalta?
"Pio è un ragazzo davvero speciale, anche per la sua età è già avanti con la testa. Fai fatica davvero ad arrabbiarti con lui, ci mette sempre il 100% in partita e allenamento. Questo dimostra la sua crescita in questi 6-7 mesi. Ci sono pochi consigli da dargli, anche perché è inutile mettergli addosso ulteriore pressione".

Voi interisti vi siete confrontati anche sulla vostra condizione fisica?
"Nella stagione non si può essere sempre al 100%, l'importante è dare sempre il massimo. Se vai in campo e dai il 100% poi non hai nulla da recriminarti e alla fine puoi essere contento".

Quale qualità migliore dell'Italia è emersa giovedì sera?
"La forza mentale. Dopo un primo tempo un po' contratto e l'occasione sbagliata da Retegui non ci siamo scoraggiati. Puoi iniziare a vedere i fantasmi e invece siamo rimasti lì, l'abbiamo sbloccata e poi chiusa con Moise. Siamo rimasti sul pezzo per tutti i 90 minuti".

13.53 - Conclusa la conferenza stampa.

La lista dei convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Articoli correlati
Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"... Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"
Dimarco e il caso esultanza: "Reazione istintiva, nella Bosnia c'è Dzeko... Sbagliato... Dimarco e il caso esultanza: "Reazione istintiva, nella Bosnia c'è Dzeko... Sbagliato riprendere"
L'esultanza per la Bosnia e la sfida playoff: Italia, oggi alle 13.30 parla Dimarco... L'esultanza per la Bosnia e la sfida playoff: Italia, oggi alle 13.30 parla Dimarco
Altre notizie Serie A
Dimarco ritrova Dzeko: "Gran persona. Noi interisti in calo? Non si può essere sempre... Dimarco ritrova Dzeko: "Gran persona. Noi interisti in calo? Non si può essere sempre al 100%"
Italia e Bosnia mancano dai Mondiali dalla stessa data. Per noi l'eccezione, per... Italia e Bosnia mancano dai Mondiali dalla stessa data. Per noi l'eccezione, per loro la regola
Insigne: "Se la Nazionale mi chiama arrivo subito. Pescara? Non chiuderò qui la carriera"... Insigne: "Se la Nazionale mi chiama arrivo subito. Pescara? Non chiuderò qui la carriera"
Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"... Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"
Playoff Mondiali, Legrottaglie: "La Bosnia è fisica ma lenta, l'Italia deve farcela"... Playoff Mondiali, Legrottaglie: "La Bosnia è fisica ma lenta, l'Italia deve farcela"
Beltran: "Vorrei restare al Valencia ma lo scenario più probabile è il ritorno alla... Beltran: "Vorrei restare al Valencia ma lo scenario più probabile è il ritorno alla Fiorentina"
Italia, Vicario sempre con la Nazionale: sarà a Zenica. Di Lorenzo? Dipende dal Napoli... TMWItalia, Vicario sempre con la Nazionale: sarà a Zenica. Di Lorenzo? Dipende dal Napoli
Juventus, senti Bernardo Silva: "Se Manchester fosse nel sud Europa, rimarrei qui"... Juventus, senti Bernardo Silva: "Se Manchester fosse nel sud Europa, rimarrei qui"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dimarco: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno! Poco rispettose invece le riprese tv"
Immagine top news n.1 Milan, Jashari: "Allegri è come un maestro. Qui per vincere, obiettivo tornare in Champions"
Immagine top news n.2 Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"
Immagine top news n.3 Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania
Immagine top news n.4 L'Italia fa gruppo in vista della Bosnia: gli interisti (più Locatelli e Vicario) a cena insieme
Immagine top news n.5 Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia
Immagine top news n.6 La pazza idea della Roma è riportare in Italia Mohamed Salah. Ma c'è un ostacolo da 12 milioni
Immagine top news n.7 Assist Dumfries e Koop, El Aynaoui sbaglia e rimedia: i risultati delle amichevoli pre-Mondiali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.3 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
Immagine news podcast n.4 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia e Bosnia mancano dai Mondiali dalla stessa data. Per noi l'eccezione, per loro la regola
Immagine news Serie A n.2 Insigne: "Se la Nazionale mi chiama arrivo subito. Pescara? Non chiuderò qui la carriera"
Immagine news Serie A n.3 Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"
Immagine news Serie A n.4 Playoff Mondiali, Legrottaglie: "La Bosnia è fisica ma lenta, l'Italia deve farcela"
Immagine news Serie A n.5 Beltran: "Vorrei restare al Valencia ma lo scenario più probabile è il ritorno alla Fiorentina"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Vicario sempre con la Nazionale: sarà a Zenica. Di Lorenzo? Dipende dal Napoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, la prima di D'Angelo sarà senza i tifosi: scatta il divieto di trasferta a Carrara
Immagine news Serie B n.3 Spezia senti Salva Ferrer: "Si salverà al 100%. Sarebbe un onore tornare nello staff"
Immagine news Serie B n.4 Mancini: "In Serie B il livello tecnico si è alzato. Palermo favorito, poi Monza e Venezia"
Immagine news Serie B n.5 J. Gelli: "Quest'anno con Alvini sto imparando tanto. E col Frosinone voglio la Serie A"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Pierobon 'vittima' del sintetico del Menti. Distorsione alla caviglia e 1 mese di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Collauto riparte dall'Union Brescia: sarà responsabile del settore giovanile. La nota
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lopez: "Playoff qualcosa di impensabile fino ad un paio di mesi fa"
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, Maiuri: "Crotone sarà una gara difficile ma la squadra sta bene"
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Cusatis: "Analizzare gli errori di gestione e trasformarli in cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, al via la 34ª giornata: riflettori su Arezzo-Ascoli, match point per il Benevento
Immagine news Serie C n.6 Lotta a distanza Benevento-Catania? Marotta dice no: "Torneo finito, troppo distacco tra le due"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como apre le porte del Sinigaglia alla squadra femminile: per la seconda volta in stagione
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!