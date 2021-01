"Dimostriamo chi siamo". Rivedi la carica di Danilo prima di Juventus-Napoli

Cosa deve fare la Juve domani sera per portare la Coppa a Torino? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Danilo, difensore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così: "C'è bisogno di coraggio e di giocare la palla. Noi abbiamo dimostrato di avere una squadra forte ed è quello che dobbiamo fare. E' sicuramente il modo migliore per ripartire dopo la sconfitta contro l'Inter, sarà una gara contro un avversario forte e con buoni calciatori. E' la partita giusta per dimostrare quello che siamo". Rivedi il video con le parole di Danilo!

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Danilo