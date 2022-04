Dionisi sulla Lazio: "Dopo il derby vuole riscattarsi. Incognita sosta, non sarà facile"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato nella conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio. "Sarà difficile per tanti motivi, affrontiamo una squadra forte che vuole migliorare la classifica, avrà tutti gli interpreti a disposizione. Non so se ci sarà Luiz Felipe, mancherà Pedro ma Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson sono tre giocatori determinanti, rispetto all'andata ci saranno le due mezz'ali. La Lazio è forte, arriva dal derby perso, vorrà riscattare la prestazione. Poi c'è l'incognita della sosta che si porta dietro vantaggi e svantaggi, dovremo dimostrare di riniziare e di avere voglia di ripartire da dove abbiamo finito, cosa non facile".