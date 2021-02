Diritti TV, domani si aprono le buste: è testa a testa, le offerte di DAZN e SKY

Testa a testa DAZN-Sky per i diritti televisivi della Serie A nel prossimo triennio. Domani, ricorda il Corriere della Sera, si apriranno le buste relative ai rilanci, cui per motivi diversi non hanno partecipato Eurosport e MediaPro. In corsa, l’emittente web e il satellitare: per il primo pacchetto, relativo a 7 gare in esclusiva e 3 in coabitazione su Internet, DAZN offrirebbe 840 milioni di euro, mentre Sky 750. Cifre a salire: se vincesse DAZN, sarebbero da aggiungere i 70 milioni offerti da Sky per i pacchetti non in esclusiva, arrivando a 910 (poco lontani dai 973 garantiti nel triennio che si sta chiudendo). Se invece dovesse aggiudicarsi l’asta Sky, a quei 750 milioni sarebbe da aggiungere la possibilità per la Lega di produrre un proprio canale Ott. A queste cifre inoltre sarebbero stati aggiunti ulteriori bonus al raggiungimento di determinate soglie: la prospettiva del canale della Lega spaventa entrambe le emittenti. Per l’aggiudicazione finale, che secondo il CorSera sarà effettuata, non saranno considerati soltanto gli aspetti economici ma anche altri dati tecnici quali la qualità di trasmissione, la capillarità della diffusione e l’abitudine dei consumatori.