Diritti tv Serie A: estesa fino al 29/03 la trattativa privata con Sky per il pacchetto 2

Nella nota con la quale la Lega di Serie A ha ufficializzato le cifre dell’accordo per il triennio 2021/2024 con DAZN per la trasmissione delle gare del massimo campionato, arrivano anche i dettagli per l’assegnazione del Pacchetto 2 (3 partite in co-esclusiva con il Pacchetto 3). La Lega ha deliberato di procedere con la estensione delle trattative private con Sky fino a lunedì 29 marzo 2021.