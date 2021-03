Disastro Juventus, il ko visto dall'Ecuador: "Si autodistrugge e consegna il titolo all'Inter"

Una sconfitta letteralmente globale. Perché il ko per 1-0 allo Stadium contro il Benevento non è ovviamente solo nelle aperture delle pagine dei grandi quotidiani politici e sportivi europei ma la Juventus fa notizia ovunque. E' anche, chiaramente con foto di Cristiano Ronaldo disperato, nell'apertura dei giornali in Ecuador per esempio. La Republica le dedica addirittura un editoriale: "La Juventus si autodistrugge e lascia lo Scudetto alla mercè dell'Inter", titola il fondo del giornale nella sua edizione online.