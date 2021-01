Domani Cagliari-Napoli, i convocati di Gattuso: out Koulibaly e Mertens, recuperato Demme

Rino Gattuso ha appena diramato la lista di convocati in vista della trasferta del suo Napoli sul campo del Cagliari. Non figurano nell'elenco gli infortunati Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, così come Kevin Malcuit, fermato da un affaticamento. Recupera invece Diego Demme, che negli ultimi giorni si era allenato a parte. Prima volta per Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 della Primavera, che arricchirà un reparto avanzato orfano ovviamente anche di Victor Osimhen, infortunato e positivo al Covid-19. Ecco la lista completa.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi (attaccante Primavera classe 2002, maglia numero 58).