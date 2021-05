Domani Genoa-Atalanta, i convocati di Gasperini: presenti sia Muriel che Toloi

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori in vista della sfida di domani pomeriggio alle 15 contro il Genoa. Presente in lista anche Toloi, come confermato da Gasperini in sala stampa, così come Muriel.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata