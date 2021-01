Domani Juventus-Udinese, i convocati di Gotti: Deulofeu non recupera per la gara dell'Allianz

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani in casa della Juventus. Come annunciato dallo stesso allenatore, Gerard Deulofeu non ha recuperato dal problema muscolare e quindi non sarà della partita.

Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet

Difensori: Samir, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Stryger Larsen, De Maio, Zeegelaar

Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Mandragora, Palumbo, Coulibaly

Attaccanti: Lasagna, Pussetto, Mestorovski, Forestieri