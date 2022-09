Domani Napoli-Liverpool, i convocati di Klopp: ci sono Thiago Alcantara e l'ex Juve Arthur

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani sera contro il Napoli al Maradona. Rientra Thiago ma le assenze a centrocampo, da Henderson a Keita, restano il principale problema per i Reds in vista del debutto Champions:

Portieri: Alisson, Adrian, Davies

Difensori: Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Tsimikas, Phillips

Centrocampisti: Thiago, Arthur, Elliott, Milner, Bajcetic, Fabinho

Attaccanti: Salah, Nunez, Firmino, Diaz, Jota