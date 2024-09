Domani Roma-Athletic Club, i convocati di Juric: out Pellegrini, Le Fée e Zalewski

Di seguito i convocati della Roma in vista della gara contro l'Athletic Club, in programma domani alle 21:00 e valida per la prima giornata di Europa League. Come annunciato dallo stesso tecnico Juric in conferenza stampa, è fuori dalla lista Pellegrini, oltre a Le Fée e Zalewski. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Ryan, Sangaré, Saud

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé