Domani sarà in gioco la tua panchina? Pirlo: "No. Altrimenti oggi non sarei nemmeno qui..."

Sapete che domani la pressione sarà tutta su di voi per il passaggio del turno? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Sì, lo sappiamo e non ci tiriamo indietro. Sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti. Non sottovalutando il Porto, ma sapendo che siamo la Juventus. E' nostro diritto pensare di andare avanti.

Pensi sarà in gioco anche la tua panchina domani?

"Se dovessi pensare a questo non sarei nemmeno venuto in conferenza. E' una gara importante, io penso partita dopo partita. Per il futuro io sono qua, ma deciderà sempre la società in base ai risultati. Come sempre".

