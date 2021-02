Domani Spezia-Parma, Italiano: "Non è una partita da preparare con tanta pressione"

Oggi intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano analizza così il prossimo scontro al Picco, che domani ospiterà il Parma: "Non pensiamo che questa sia una partita da preparare avendo tantissima pressione. L’abbiamo preparata come le altre volte, non ci cambia nulla se non cercare di essere più bravi rispetto alla partita di Firenze, dove nella ripresa non siamo stati all’altezza. Dobbiamo rimediare a quel secondo tempo e il nostro obiettivo è non commettere errori e fare la prestazione. Se a livello di concentrazione, attenzione e voglia di vincere non sei come lo sei stato in altre partite, fai fatica con chiunque".