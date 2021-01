Domani Udinese-Atalanta, Gotti convoca... tutti. Anche gli infortunati al fianco del gruppo

L'Udinese ha comunicato che tutta la rosa bianconera è stata convocata per il recupero di campionato contro l'Atalanta: evidente l'intenzione di Gotti e del suo staff di tenere unito il gruppo in un momento difficile della stagione. Calciatori come ad esempio Pussetto, che per infortunio non possono giocare, saranno dunque ugualmente vicini alla squadra vista l'importanza del match.