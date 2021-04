Domenica da dimenticare per DAZN: problemi anche in Germania per Juventus-Genoa

È stata una domenica nera oggi per DAZN (e per tutti i suoi abbonati). Dopo i problemi tecnici in Italia che hanno impedito a molti tifosi di fruire di Inter-Cagliari e Verona-Lazio, anche in Germania molti utenti hanno segnalato difficoltà. La piattaforma streaming aveva in programmazione Juventus-Genoa, ma molti utenti hanno inviato segnalazioni di problematiche: Siamo davvero spiacenti, siamo consapevoli del problema. Al momento stiamo lavorando a una soluzione rapida, ci scusiamo per l’inconveniente”, la risposta dell’account twitter di Dazn in Germania. In particolare sembra che molti utenti siano riusciti a vedere la partita solo tramite rete mobile e non se connessi alla rete wi-fi.