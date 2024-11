Dominio Napoli, ma la (nuova) Roma conservativa di Ranieri tiene botta: 0-0 al Maradona al 45'

C'è solo una squadra finora al Maradona, almeno dal punto di vista della costruzione del gioco. Il Napoli di Conte, nel primo tempo della sfida valida per il 13° turno di Serie A, ha rinchiuso quasi costantemente la Roma nella sua metà campo. C'era da aspettarselo visto il momento delicato della compagine capitolina e l'undici molto conservativo scelto da mister Ranieri per inaugurare questo suo terzo ciclo alla guida della sua squadra del cuore.

Kvara sfiora il gol, la Roma si difende bene

Pronti-via e quello che sarà il copione del primo tempo è già chiaro a tutti: Di Lorenzo arriva in area sulla destra e mette in mezzo per Kvaratskhelia che, solo vicino al secondo palo, di testa manda incredibilmente fuori al 2'. La Roma trema, ma si riorganizza e da lì non concede più particolari palle gol. Al 9' un pallone mal gestito in area da Cristante si trasforma in un assist per Lukaku, che appoggia all'indietro a McTominay: conclusione che termina fuori di poco. Lo stesso scozzese ci riprova da posizione defilata su invito di Anguissa al 24', ma stavolta è Svilar a dire di no. Il primo squillo dei giallorossi è un tentativo dalla distanza di Pisilli, che al 23' non impensierisce però Meret. La truppa di Conte mantiene il pallino del gioco, ma la Roma si difende bene coralmente e non si lascia sorprendere. Come al 43', nell'ultima occasione del primo tempo: Di Lorenzo crossa dalla linea di fondo per Kvara, che sta per calciare solo in area se non fosse per il provvidenziale arrivo di El Shaarawy che gli nega tale opportunità.

